Volontariato e impegno. Partono i super-corsi estivi

PERUGIA Al via l’edizione 2024 di “Anch’io sono la protezione civile”, il progetto di campi scuola promosso dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni, e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato. Da giugno a settembre, ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni, potranno partecipare ai campi scuola attivati su tutto il territorio nazionale.

In Umbria sono previsti sei campi scuola: a Sellano, dove il gruppo comunale organizzerà un campo presso il centro sociale di S. Maria dei Containers a Villamagina dal 22 al 26 luglio (Email: [email protected]); a Montone, dove il gruppo locale allestirà un campo a Borgo Lago, in località Faldo, dal 3 al 7 luglio (Email: [email protected]); a Spoleto, presso la Pro Loco di Beroide da oggi al 6 luglio (Email: [email protected]); a Campello sul Clitunno, dove l’A.I.V. organizzerà un campo in via Flaminia dal 2 al 6 settembre (Email: [email protected]); a Perugia l’associazione Assoutenti è presente con un campo al Parco 4 Stagioni a San Sisto dal 28 luglio al 2 agosto (Email: [email protected]); e a Orvieto, dove il gruppo comunale opererà un campo al Parco di Villa Paolina, nel comune di Porano, dal 15 al 21 luglio (Email: [email protected]). Attraverso un percorso didattico di una settimana, articolato in esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, gli oltre 5mila partecipanti ai 250 campi attivati su gran parte del territorio nazionale, avranno l’opportunità di avvicinarsi al Sistema di Protezione civile e, in particolare, al mondo del volontariato.