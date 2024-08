Visite notturne in Duomo. Tesori e opere d’arte. Brindisi sulla Loggia

In occasione della ricorrenza di San Lorenzo, patrono della città, “Isola San Lorenzo“ organizza una serata di visite guidate serali in Cattedrale alla scoperta delle sue vicende e dei tesori storico-artistici in essa contenuti. Al termine della visita un brindisi sulla Loggia di Braccio concluderà la serata con un calice di spumante della cantina Berioli e un assaggio di Sushi Umbro. Le visite avranno una durata di circa 60 minuti con partenze nei seguenti orari: 19.45 / 20.30 / 21.15 / 22.00. Info e prenotazioni - 075 8241011 – 3701581907.