Violenza sulle donne. In tre mesi oltre novanta le richieste di aiuto

Da agosto ad ottobre oltre 90 donne vittime di violenza si sono rivolte al muovo Sportello in strada Vale Verde dell’associazione San Martino, che opera nell’ambito della Caritas. Un fenomeno, quello della violenza di genere, in continuo,drammatico aumento. "Come associazione San Martino - spiega la presidente Martina Tessicini – abbiano gestito il Centro antiviolenza da gennaio a luglio, dal primo agosto abbiamo avviato l’opera segno “Non è amore-Scarpe rosse“, portando avanti il servizio che abbiamo coordinato per tre anni e collaborando con la nuova gestione del Centro stesso . Da agosto a ottobre, quindi, abbiamo accolto allo Sportello più di 90 donne, offrendo loro consulenza psicologica e legale e indirizzando i casi più gravi al Centro antiviolenza". Quest’ultimo da gennaio a luglio, ancora a guida San Martino, aveva registrato 120 richieste telefoniche di aiuto, con 96 casi presi in carico e 3 famiglie con 6 minori in accoglienza residenziale. Otto i casi urgenti affidati direttamente alle forze dell’ordine, con un sistema di protezione scattato per 8 donne e 10 minorenni. "Un trend in netto aumento rispetto a quello dell’anno precedente", continua Tessicini. E proprio per sensibilizzare sul problema, si svolgerà sabato alle 8.30 l’iniziativa “In bici contro la violenza di genere”, promossa da Caritas e associazione San Martino. La partenza avverrà dallo Sportello. Il rientro è previsto per le 14. Il percorso si snoderà lungo la ciclopedonale del fiume Nera.

Ste.Cin.