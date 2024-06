Vince ’Con il Cuore’. Quasi 3 milioni in tv per la maratona di pace

La pace, in questo periodo di forti conflitti difficili da superare, e la solidarietà, in un’ epoca in cui tanti sono in cerca di aiuto. Sono i temi che hanno caratterizzato l’edizione 2024 di "Con il Cuore, nel nome di Francesco", la maratona benefica dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco (si può donare fino al 30 giugno grazie al 45515) che, trasmessa su Rai 1 ha avuto oltre 2.700.000 spettatori, pari al 15,49% di share. Serata dalle forti testimonianze: di Suor Nabila Saleh, direttrice della scuola delle Suore del Rosario di Gaza, di padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa, di padre Vittorio Trani e della sua attività a Roma in favore di chi è in difficoltà, di padre Massimo Miraglio, da 18 anni missionario in Haiti.

Ma c’è stato anche lo spettacolo con Orietta Berti, The Kolors, Ricchi e Poveri, Enrico Nigiotti, i Nomadi, Maninni, Gaia Di Fusco, Fausto Leali e Giuseppe Gambi. Sul palco anche fra’ Marco Moroni, Custode del Sacro Convento e fra’ Giulio Cesareo, responsabile della della comunicazione dei Conventuali di Assisi. "Assisi dimostra che i ‘poveri cristi’ sono nel cuore degli italiani con un’anima bella, aperta e inclusiva – ha dichiarato il coordinatore dell’evento, padre Enzo Fortunato –. Gli ascolti lo dimostrano senza se e senza ma. La maratona di solidarietà continua con la replica di domenica 9 giugno alle 16.15 su Rai 1. Come san Francesco diciamo ‘finché abbiamo tempo operiamo il bene’. Da Assisi si è levato forte il grido della pace. Grazie alle testimonianze che sono state portate sul palco – ha concluso padre Fortunato – Ci hanno fatto toccare con mano quello che accade intorno a noi". Padre Fortunato ha ringraziato il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Ciannamea; la Rai che in questi giorni, con i suoi programmi televisivi e radiofonici, ha sensibilizzato gli italiani a donare; le forze dell’ordine che come sempre hanno garantito lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza; l’Istituto Credito Sportivo, Poste Italiane ed Eni; il conduttore Carlo Conti e agli artisti.

M.B.