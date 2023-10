Vietato camminare. Ringhiera di protezione rotta da due anni

I residenti di via dei Filosofi tornano alla carica. Protestano per lo stato in cui è stato lasciato il marciapiede all’altezza del Poliambulatorio di piazzale Europa. "Sono due anni che la ringhiera di protezione è stata divelta. Il Comune che ha fatto? Invece di aggiustare l’inferriata o sostituirla con una nuova, visto che è tutta arrugginita, si è limitato a mettere una protezione provvisoria segnalata con i nastri bianchi e rossi. Il tratto, per altro molto trafficato, risulta pericoloso".