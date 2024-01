Via dal ristorante senza pagare ’Tornate entro tre giorni o saremo costretti alla denuncia’

Cenano e vanno via senza pagare il conto. E ora il ristorante li cerca via social. "Avviso importante: ricerca urgente dei clienti al tavolo 40 di secondo turno di sabato sera 13 gennaio", comincia così il post del ristorante Shizen, corredato dai riferimenti telefonici del locale e dalle foto, a volti oscurati, dei due clienti “ricercati“. "Sabato sera abbiamo riscontrato un caso di mancato pagamento da parte dei clienti al tavolo 40 del secondo turno, arrivati circa alle 21.15 - spiega il ristorante nel post – Questi due clienti si sono alzati verso le 23.20 fingndo di andare a fumare e hanno lasciato il nostro ristorante senza pagare il conto di 73,30 euro. Sollecitiamo con forza questi clienti a tornare al ristorante per pagare il conto entro i prossimi tre giorni (entro il 16 gennaio). In assenza di pagamento, saremo costretti ad adottare misure legali, compreso l’utilizzo delle registrazioni video a supporto di una denuncia alle autorità". "Preghiamo i clienti coinvolti di contattarci immediatamente per una risoluzione amichevole del problema - conclude il ristorante – . La fiducia e la responsabilità sono fondamentali nella nostra comunità".

Non è certo la prima volta che in città si verificano situazioni del genere e, in almeno due circostante precedenti, la storia ha avuto un lieto fine, con i clienti tornati indietro a saldare i conti.

Nel settembre scorso era successo da Pucci. In tre avevano lasciato il tavolo senza pagare il conto, poi con il richiamo social che li immortalava nel locale erano tornati dopo qualche giorno a regolare la pendenza, di 130 euro. Stessa storia nel febbraio scorso al ristorante Duomila: tre ragazzi erano tornati a saldare il conto di 89 euro dopo il post del locale che li richiamava al dovere.

Ste.Cin.