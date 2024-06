Vespa Club in lutto. È scomparso. Luciano Passerini

1Una triste notizia per la città di Perugia e per i tanti appassionati della Vespa. All’età di 86 anni dopo una dura malattia si è spento il presidente onorario del Vespa Club Perugia Luciano Passerini. Passerini per il movimento vespistico perugino, considerato in età moderna, è stato un vero e proprio padre fondatore. Fu infatti lui, in compagnia del socio Armando Serpolla (a lungo Presidente del Club) a ricostituire l’associazione nel 1997 dopo alcuni anni di inattività. "Abbiamo perso un pezzo della nostra storia - dichiara il presidente del Vespa Club Perugia Andrea Sonaglia -. Un grande appassionato della Vespa, ma soprattutto un uomo garbato, profondamente gentile e dotato di uno spiccato senso di zelo verso l’attività associativa". I funerali di Passerini si terranno oggi alle 11 alla chiesa di San Ferdinando in via Petrarca.