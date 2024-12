Va in banca e la macchina gli prende fuoco

SAN GIUSTINO – Scende dall’auto per andare in banca, il tempo di fare una commissione e quando torna trova la vettura avvolta dalle fiamme. E’ accaduto ieri mattina a San Giustino, in via Umbra a ridosso della centralissima Piazza del Municipio: un’automobile in sosta ha improvvisamente preso fuoco poco. Il proprietario della Mercedes residente in zona si era recato nella vicina filiale della banca, lasciando l’auto in sosta e regolarmente spenta lungo la strada. All’improvviso le fiamme che hanno avvolto il veicolo. Alcune persone sarebbero immediatamente intervenute con alcuni estintori per cercare di limitare l’incendio ed evitare che si propagasse. I vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono poi intervenuti e hanno spento le fiamme. Sul posto anche la polizia locale di San Giustino. L’auto è andata completamente distrutta.