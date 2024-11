"Una scelta forzata" ’Manca il confronto’

E sull’insediamento in via Settevalli va avanti il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. "Il progetto in discussione, purtroppo, rappresenta una conseguenza diretta delle scelte sbagliate del passato, in particolare quelle legate al malgoverno del Brt. Questo ci ha costretto a prendere decisioni difficili in un contesto di strettoie temporali e progettuali” affermano i capigruppo del centrosinistra in Consiglio. I proventi derivanti da questo progetto – aggiungono - saranno reinvestiti su iniziative cruciali come la viabilità pedonale e la riforestazione". Di parere opposto il centrodestra: "Agli esponenti della maggioranza che artatamente provano a mettere in correlazione questa variante con i lavori di realizzazione del Metrobus, rispondiamo che i due progetti sono indipendenti e avrebbero serenamente potuto seguire iter separati. E non è stato fatto alcun confronto con i cittadini, le associazioni di categoria".