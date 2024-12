Un dono ai pazienti oncologici. Tradizione rispettata dall’Usl

FOLIGNO "Una carezza natalizia per i nostri pazienti oncologici". Per il quarto anno consecutivo il Laboratorio di Galenica del dipartimento di Assistenza Farmaceutica e Patologia Clinica della Usl 2 rinnova una tradizione speciale: regalare un piccolo pensiero ai pazienti oncologici in occasione delle festività natalizie.

"Abbiamo formulato una crema mani specifica per le esigenze dei pazienti oncologici, ideata per offrire sollievo e benessere alle pelli più sensibili. Grazie alla sua composizione delicata, con ingredienti idratanti e lenitivi, priva di sostanze irritanti, questa crema aiuta a nutrire e proteggere la pelle, spesso resa fragile dalle terapie oncologiche. I flaconi sono stati consegnati direttamente al Day Hospital di Foligno dai farmacisti e dal personale del Laboratorio di Galenica clinica del Presidio Ospedaliero, mentre per gli altri Day Hospital (Orvieto, Spoleto e Narni) sono stati inviati e verranno distribuiti dal personale dei reparti".

"Un ringraziamento speciale - spiegano i promotori dei Dipartimento per l’Assistenza Farmaceutica della Usl - va a Fagron, che ha generosamente donato le materie prime e i contenitori necessari per la realizzazione della crema, contribuendo in modo fondamentale alla riuscita di questa iniziativa senza alcun condizionamento. Crediamo che anche un piccolo gesto possa offrire un conforto concreto".