Un calendario speciale tra vita e favola

CITTÀ DI CASTELLO - Tante persone hanno gremito la sala della biblioteca nel pomeriggio di giovedì per la presentazione del calendario 2025, intitolato “Ogni vita è una favola e ogni favola è una vita“ realizzato dall’associazione italiana Persone Down. L’evento ha celebrato i 40 anni di attività dell’Aipd Perugia, dedicati al sostegno delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie. "Un traguardo importante: dal 1985, con poche famiglie socie, siamo cresciuti fino a contare oggi 138 membri, tra genitori, fratelli, sorelle e tutori – racconta il presidente dell’associazione Ferdinando Valloni –. Una vita di sacrifici e sfide dedicata ai nostri figli, impegnandoci sempre per il rispetto dei diritti delle persone con disabilità intellettiva e per sensibilizzare una società inizialmente impreparata ad accoglierli. Dal 2012, il progetto del calendario, ci accompagna ogni anno con temi legati ad attività lavorative o ludiche: è stato e continua ad essere una preziosa risorsa per finanziare i nostri progetti". E anche per il 2025 ogni mese un volto, un nome, una storia per promuovere "un cambiamento culturale che riconosca il valore della diversità e incoraggi una società più inclusiva, in cui ogni persona può diventare protagonista della propria storia". Dopo una prima tranche di vendite, nello stand dell’associazione durante la fiera di San Florido, sarà possibile acquistare il calendario nel negozio del commercio equo-solidale La Botequita, in piazza Gabriotti a Città di Castello. Inoltre, durante il pomeriggio, sono stati consegnati alla Biblioteca Carducci anche una collezione di libri sulla disabilità.