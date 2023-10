Umbria Jazz 1978 rivive nel racconto fotografico

Sala gremita e pubblico delle grandi occasioni per l’inaugurazione di sabato della mostra "Lagonudo" un racconto fotografico originale delle giornate, inaspettate e sorprendenti, di Umbria Jazz 1978 a Castiglione del Lago. La mostra di Palazzo della Corgna, visitabile fino al 3 dicembre, presenta circa 60 scatti in bianco e nero del fotografo perugino Giuseppe Guaitini insieme alla riproduzione degli articoli dei giornali di quel memorabile luglio 1978. Hanno partecipato alla giornata inaugurale la vicesindaco di Castiglione del Lago Andrea Sacco, il sindaco di Castiglione nel 1978 Giuliano Festuccia, la sociologa Isabella Corvino, docente all’Università degli Studi di Perugia e il fotografo Giuseppe Guaitini testimone e protagonista dello storico evento. Giuliano Festuccia, sindaco castiglionese tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta dello scorso secolo e contemporaneamente direttore dell’Azienda di Promozione Turistica del Trasimeno, ha raccontato i particolari di quell’indimenticabile 20 luglio 1978. "Dopo la prima esperienza del 1976 il problema era sempre lo stesso per noi amministratori: come gestire nel migliore dei modi una massa di spettatori, un numero fra 8 e 10 mila, che superava nettamente gli abitanti del capoluogo in quel periodo? Il Comune di Castiglione del Lago allestì un’area di campeggio libero per far dormire questa grande massa di giovani".