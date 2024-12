’Umbria Domani’ : "Siamo stati credibili"

PERUGIA – "Siamo partiti come gli ultimi della classe, con alcuni di noi che non si erano mai candidati in passato, con altri che avevano in passato esperienze politiche e amministrative, ma tutti siamo stati animati dall’entusiasmo e dalla voglia di essere utili a una candidata giusta, civica, che ha dimostrato in otto anni di sapere amministrare una città complessa come Assisi e da tre anni di vincere, contro tutti i pronostici e i numeri, la Provincia". E’ quanto afferma in una nota la lista Umbria Domani che esprime alla presidente della Regione Stefania Proietti "i più sentiti auguri di buon lavoro".

"Il nostro risultato, quasi il 5 per cento, ci ha regalato orgoglio ed emozioni – aggiungono i responsabili di Umbria Domani – ma ci impone anche una grande responsabilità nel portare avanti i nostri valori, di ricambiare la fiducia che oltre 15mila persone hanno riposto nel nostro simbolo e ci hanno permesso di eleggere una di noi, Bianca Maria Tagliaferri, che condividerà le scelte e le posizioni con tutti noi nel percorso in Assemblea Legislativa".