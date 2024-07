Umbria Danza Festival, si parte. E Perugia balla tra le stelle

Una città che balla. Dopo la sezione per i più piccoli, Perugia è pronta all’onda creativa e spettacolare dell’Umbria Danza Festival con la quale Dance Gallery di Valentina Romito celebra la danza in tutte le espressioni e festeggia i suoi 30 anni di presenza e attività nel territorio. Domani c’è la speciale anteprima della “Mezzanotte bianca della danza“ che dalle 18.30 alle 24 anima il quartiere di Borgo Bello con animazioni per bambini, la visita ta teatrale itinerante a cura di Roberto Biselli del Teatro di Sacco su “Sant’Anna, una storia dimenticata“, poi dalle 21, per Corso Cavour e in Borgo XX Giugno, performance di danza con Lucrezia Gabrieli, Alessandro Marzotto Levy, Sara Maurizi, 2MaD Collective, Diletta Duranti e Giorgia Catana e spettacoli di musica e balli dal mondo, con negozi, bar e ristoranti aperti

Il Festival si apre martedì e fino a domenica 28 propone 22 spettacoli tra danza e arti performative con 16 compagnie, 7 prime nazionali, masterclass, incontri, proiezioni e la mostra su Alwin Nikolais. Il primo giorno, martedì, sono due le performance molto attese: in collaborazione con lo Stabile umbro, alle 18 e in replica alle 19, nel piazzale della Fondazione Sant’Anna, c’è “Sleep in the car“,performance site specific della Compagnia Virgilio Sieni. Poi alle 19.30 sarà Virgilio Sieni ad andare in scena con la sua “Danza Cieca“ con Giuseppe Comuniello, danzatore non vedente con cui il coreografo ha condiviso anni di ricerca e iniziazione al movimento. È una performance che esplora la natura del gioco come dispositivo poetico e creativo che apre, e chiude, ogni tratto del movimento. "Danzo con un cieco – dice Sieni – per ascoltare ogni volta l’aria nuova intorno a noi, allenarmi alla presenza dell’aura che ci forgia e ci dilegua".

E ancora mercoledì 24 luglio ci sarà lo “Special day – Dance Gallery 30th anniversary“, evento dedicata alla celebrazione dei 30 anni di Dance Gallery con un programma non stop che riunisce danzatrici, artiste, allieve e allievi e partner: masterclass al mattino, performance create ad hoc nel pomeriggio con Sara Maurizi e il duo Baronegosti per finire con il debutto di “TerraCarne“ su coreografia di Stefano Mazzotta e sei interpreti d’eccezione: Sara Orselli, Eleonora Chiocchini, Amina Amici, Cecilia Ventriglia e Daria Menichetti e Chiara Michelini. Si va avanti fino a domenica, da ricordare per giovedì, le “Danze Americane“ di Fabrizio Favale alla Galleria Nazionale dell’Umbria.

Sofia Coletti