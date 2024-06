“Trofeo delle Regioni“ in Calabria. L’Umbria non riesce a brillare

Il bilancio conclusivo della Fipav Umbria al Trofeo delle Regioni non entusiasma. In Calabria la rappresentativa under 16 maschile allenata dalla coppia Andrea Piacentini e Marco Ferraro ha concluso al 17esimo posto, peggiorando rispetto all’anno precedente. Tre vittorie e cinque sconfitte in totale, nella quarta e conclusiva giornata della competizione gli umbri hanno prevalso al tie-break contro la Basilicata (16-25, 25-11, 15-11), per poi arrendersi con identico risultato al Friuli Venezia Giulia (33-31, 20-25, 12-15). C’è la soddisfazione di aver fatto una bella esperienza, ma c’è anche dispiacere per non essere riusciti a fare di più con la selezione under 15 femminile. L’edizione 2024 della kermesse sportiva ha registrato un piazzamento che non può essere appagante visti i risultati, un 13esimo posto che comunque è leggermente migliore rispetto all’anno scorso. La formazione affidata a Roberto Scaccia e Simone Rubini si è affermata sette volte e ha ceduto il passo in una sola occasione. Nonostante ciò, non ha potuto aspirare a qualcosa in più. Nella giornata conclusiva le umbre hanno vinto 2-0 contro la Liguria (20-25, 22-25), per poi affermarsi al tie-break col Trentino (22-25, 25-21, 15-11). La formula del torneo riserva un peso enorme ai risultati della prima giornata e sbagliare l’esordio equivale ad essere tagliati fuori.

Alberto Aglietti