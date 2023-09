Traffico e patrimonio, opposizioni sulle barricate

ASSISI – Traffico e tutela del patrimonio storico, opposizione sulle barricate: nel mirino una nuova apertura muraria sulle mura del Castello medioevale di Tordandrea e l’ordinanza sul transennamento di Piazza del Vescovado e il senso unico di via Sant’Agnese (che diventano occasione per polemizzare sulla gestione del traffico nel centro storico) sono al centro di due distinte interpellanze discusse ieri in consiglio comunale. A proporle sono i consiglieri comunali della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli insieme al consigliere Emidio Fioroni. "In merito alla modulazione del traffico in modo sperimentale in via Sant’ Agnese, del transennamento di parte della Piazza del Vescovado e del successivo annullamento del provvedimento – aggiungono Mignani e Pastorelli -, dato il disagio venutosi a creare perché non si sia provveduto a consultare la cittadinanza? Dopo sette anni di amministrazione chiediamo di conoscere quando la città verrà dotata di un piano definitivo per la regolazione del traffico e di ciò che è vi è insito, come l’installazione dei varchi elettronici, l’abusivismo dei parcheggi, il carico e lo scarico merci, le autorizzazioni provvisorie per turisti diretti agli alberghi".