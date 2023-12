Torre Civica, terminati i lavori per il nuovo percorso di salita

CITTÀ DELLA PIEVE - Sono terminati i lavori strutturali del "Percorso di visita della Torre Civica affaccio panoramico sulle terre del Perugino-Por Fesr 2014-2020" a Città della Pieve. Il nuovo percorso di salita alla sommità della Torre Civica permetterà alla cittadinanza e turisti in genere di poter godere della splendida vista a 360° che spazia dal Monte Amiata a Perugia. Il percorso di accesso con scale interne si è integrato nella difficile situazione della torre, salvaguardandone

integrità storico -architettonica e stabilità statica. "Completati alcuni dettagli di rifinitura – spiega l’Amministrazione comunale - il nuovo percorso di affaccio panoramico della Torre Civica costituirà un ulteriore motivo in più per visitare questa splendida città. A breve verrà installato l’impianto di illuminazione per permetterne la fruibilità anche serale".

Si tratta di un’opera molto cara alla comunità e che potrà attirare anche molti turisti.