Torneo di calcio a cinque in memoria di Gildoni

CITTÀ DI CASTELLO - L’International Police Association che accoglie al suo interno appartenenti a tutte le forze di polizia con l’esecutivo di Vicenza e la delegazione Umbria, promuove per oggi la 14ma edizione del torneo di calcio a 5, dedicata alla memoria della Medaglia d’oro al valore militare, colonnello dei carabinieri Valerio Gildoni. L’evento allo stadio Bernicchi dalle 13.30, preceduto, alle 12, dalla deposizione di una corona di fiori sulla tomba del colonnello Gildoni al cimitero monumentale di Città di Castello. Quest’anno nel 15mo anniversario della scomparsa, la mamma dell’ufficiale signora Paola, e il fratello don Alberto Gildoni, hanno manifestato il desiderio di tornare a far svolgere la manifestazione sportiva a Città di Castello, sua città natale. In campo per la Polizia formazioni dalle province di Napoli e Caserta (capitanata dal Tenente Colonnello Gianluca Galiotta, presente ai tragici fatti del 17 luglio 2009 quando Gildoni cadde in servizio), Vicenza e Perugia; poi carabinieri, polizia, finanza e penitenziaria, nonché una squadra dei vigili del fuoco e una rappresentativa di amministratori di Città di Castello e Vicenza, formazioni dell’Ipa Umbria, della Croce Bianca Tifernate edel Rotary Club.