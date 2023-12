Torna l’allarme-furti: bar svaligiato. Rubati cassaforte e panettoni

Torna purtroppo in auge il tema dei furti a Gubbio. Dopo quelli messi a segno nella parte iniziale del mese di dicembre, anche nel corso delle festività natalizie i ladri tornano a colpire. Questa volta non si tratta di appartamenti, bensì di un bar situato non nella periferia o nelle frazioni ma nel centro storico eugubino. I fatti risalgono alla notte tra sabato 23 e domenica 24 dicembre; stando alle indiscrezioni, i malviventi sarebbero riusciti a disattivare le telecamere e ad introdursi nel locale. Una volta entrati, i ladri hanno trovato e scassinato una cassaforte interna a muro, dalla quale sono stati prelevati circa 4mila euro, l’incasso di mezza giornata. Ingenti i danni provocati alla struttura, dalla quale sono stati rubati anche un panettone e dei dolci. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gubbio per raccogliere testimonianze ed evidenze in vista delle indagini da condurre.