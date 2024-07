Torna alla comunità di Mocaiana l’ufficio postale di via dell’Assino

GUBBIO – Torna a disposizione della comunità di Mocaiana l’Ufficio Postale di via dell’Assino, che negli ultimi mesi aveva subito lavori di ristrutturazione. Nel dettaglio, sono stati realizzati interventi straordinari tra cui la tinteggiatura dell’ufficio e la creazione della postazione relazionale per i futuri servizi della Pubblica Amministrazione, operazioni propedeutiche al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza dei cittadini di Mocaiana. Tutto grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Via dell’Assino è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35 e il sabato fino le 12:35. Un importante servizio che permette agli abitanti della frazione eugubina di poter effettuare diverse azioni senza dover raggiungere gli uffici di via Leonardo da Vinci o di via Cairoli.