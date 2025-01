Terribile schianto in Autostrada. Ucciso sulla corsia d’emergenza

Un terribile schianto in Autostrada ha provocato la morte nel pomeriggio di ieri di un 74enne residente a Roma. E’ avvenuto tra i caselli di Orvieto e Fabro al chilometro 432 in direzione sud. Stando alla ricostruzione della polizia stradale, l’auto in cui si trovava l’uomo era ferma sulla corsia di emergenza, probabilmente a causa di un guasto, quando è stata violentemente tamponato da un autotreno che ha poi schiacciato lateralmente la vettura, trascinandola per oltre cento metri. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al conducente, che si trovava nell’abitacolo. La macchina è stata distrutta. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia stradale di Orvieto, un’ambulanza del 118 oltre ai vigili del fuoco di Orvieto che hanno estratto il cadavere dall’auto dopo averlo liberato dalle lamiere. Sotto choc il conducente dell’autotreno che avrebbe fornito solo frammentarie indicazioni sulle cause dello scontro. Sarà interrogato dalla polizia nelle prossime ore. L’autostrada è rimasta chiusa, solo dopo le 19 la polizia ha riattivato la corsia di soprasso per far defluire la lunga coda che nel frattempo si era creata. Il mezzo pesante è stato sottoposto a sequestro. Da capire se il conducente abbia frenato o, al contrario, se non abbia notato affatto l’auto ferma in corsia di emergenza. Da verificare se si tratti di distrazione del camionista o di un guasto meccanico dell’autotreno.