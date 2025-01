Terni, ritrovata la bici elettrica rubata al sindaco: due denunciati

Terni, 2 ottobre 2021 Ritrovata dai carabinieri la bici elettrica che, lo scorso 14 settembre, era stata rubata al sindaco Leonardo Latini nel cortile di Palazzo Spada. Denunciati sia il ladro, un ventisettenne ternano già noto alle forze dell'ordine e accusato di furto, sia chi ne era in possesso, un trentaseienne campano residente a Terni, che deve rispondere di ricettazione. Dopo aver visionato numerose riprese delle telecamere che insistono in zona, i carabinieri in un fotogramma hanno riconosciuto l'autore del furto. Il ventisettenne il giorno dopo il furto è stato arrestato dai carabinieri di Otricoli per pregressi reati. In carcere gli sono stati sequestrati gli abiti indossati al momento del furto. La bici non era più in suo possesso ma i carabinieri lo scorso 29 settembre sono arrivati a fermare in viale dello Stadio il trentaseienne, che ha ammesso di tenere la bici in una rimessa della zona. Il mezzo è stato quindi riconsegnato al sindaco, che ringrazia l'Arma e sottolinea, ben oltre il caso specifico, l'importanza della videosorveglianza.