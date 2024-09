Ternana, turn over in vista con il Legnago

E’ possibile qualche novità nell’undici titolare. Ignazio Abate prende atto della crescita generalizzata del gruppo e nella gara di Pesaro è rimasto ancora una volta ben impressionato in tal senso, vedi la buona prova dei subentrati. Dunque, dopo la conferma in blocco venerdì scorso della formazione schierata contro il Pineto nel turno precedente, domani contro il Legnago Salus al ’Liberati’ (ore 18.30) il tecnico potrebbe cambiare qualcosa, anche considerando la fase di gare ravvicinate, seppure distribuite in dieci giorni (domenica c’è la trasferta di Arezzo). Questa mattina la squadra sosterrà la rifinitura a porte chiuse e alle 12.45 Abate sarà in conferenza stampa.

IL SINDACO Stefano Bandecchi conferma di seguire costantemente gli sviluppi relativi alla cessione della Ternana Calcio. "Sto lavorando per questa situazione – ha dichiarato a Tele Galileo – perché sono molto dispiaciuto. Nonostante i truffatori e gli imbecilli che si avvicinano a Guida stiamo cercando di dargli una mano anche per farlo ragionare e riflettere sulla scelta giusta. E’ bello vedere come la squadra stia vincendo. Io ho perso contro squadre che erano fallite. Guida ha anche tante persone positive che gli stanno dando una mano e spero trovi la soluzione. Nel tempo si è messo qualche persona intorno a lui che gli sta remando contro e questa è la cosa più brutta".

ARBITRO. E’ Filippo Colaninno di Nola, “2° anno“ che in Serie C ha diretto 12 partite e 2 di Coppa Italia. Gli assistenti sono Andrea Zezza di Ostia Lido e Cristian Robilotta di Sala Consilina, il IV ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro.

GIUDICE SPORTIVO Due ammende per la gara di venerdì scorso: 1.000 euro alla Vis Pesaro "per avere uno dei suoi raccattapalle, al 49° minuto del secondo tempo" "lanciato un pallone in testa al portiere della squadra avversaria mentre stava per effettuare un rinvio dal fondo" e 100 euro alla Ternana per avere "suoi sostenitori" "danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno della Tribuna Ospiti". TIFOSI. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs "comunica l’impossibilità di organizzare il pullman per la trasferta di Arezzo di domenica 29 settembre, perché fino a giovedì 26 non si avrà l’ufficialità della richiesta o meno della fidelity card". SETTORE GIOVANILE. Bilancio positivo nelle due sfide con il Campobasso all’"Orlando Strinati-Terni Est". L’Under 17 di Marco Di Loreto ha vinto 3-0 con gol di Forlini, Giacalone e Dezio. L’Under 15 di Maurizio Caccavale ha pareggiato 1-1 con il gol di Camponeschi.

Augusto Austeri