Ternana, marea di tifosi al Liberati. Città mobilitata per la partita: "Questa squadra è nel cuore di tutti"

Quando una partita coinvolge tutti. Domani sera al "Liberati" potrebbero esserci oltre 11mila spettatori e la sete di salvezza delle Fere è anche quella della città che sta rispondendo oltre ogni aspettativa, vedi le code in ogni punto Vivaticket per acquistare i biglietti fin dal primo momento della prevendita. Il dato ufficiale a ieri sera era di 10.232 (di cui 130 ospiti), a cui andranno sommati gli ultimi veduti oggi, i numerosi accrediti e gli ospiti. Ieri il GOS ha stabilito il divieto della vendita online. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs comunica "dopo chiarimenti avuti con la società" che la vendita online resta aperta solo per i possessori della tessera Club 1925 e per gli abbonati che entro oggi devono esercitare il diritto di prelazione e che sono validi i biglietti "liberi" acquistati online nel periodo di apertura di lunedì dovuto a "un errore del gestore della piattaforma".

Per Ternana-Bari sembra di rivivere momenti che hanno caratterizzato la vigilia di altre sfide della lunga storia rossoverde. Senza scomodare le mitiche partite della Serie A, quando il "Liberati" aveva tra l’altro una capienza omologata quasi tripla rispetto all’attuale, qualche paragone è possibile. Si potrebbe pensare ai recenti derby con il Perugia, all’anno della promozione in B con Mimmo Toscano, ma al "Liberati", se non ci fosse stata di mezzo la pandemia, ci sarebbe stata una marea anche in occasione del campionato dei record di Cristiano Lucarelli. Un paragone viene proposto da Claudio Maggi, presidente del Centro Coordinamento Ternana Clubs: "Questi giorni, per attesa, adrenalina e atmosfera, mi ricordano quelli che precedettero l’indimenticabile spareggio di Cesena. La salvezza vale anche un pezzo di futuro e ci farebbe vivere un’estate che per i tifosi potrebbe essere tra le migliori degli ultimi 30 anni. Credo infatti che Breda e Capozucca rimarrebbero per dare vita a una squadra che, sono convinto, ci farebbe divertire, puntando sulla conferma di alcuni calciatori esperti, ma anche di alcuni dei giovani. Penso all’ulteriore spinta che la salvezza potrebbe dare a un possibile potenziamento societario, a nuovi sponsor, al progetto stadio-clinica. E l’anno prossimo ci sarà anche il centenario della Ternana. Vorremmo festeggiarlo nel modo dovuto e per questo ci stiamo già preparando con opportuno anticipo". In molti paragonano l’eventuale salvezza a una promozione: "Senza dubbio. Non dimentichiamo che la scorsa estate il passaggio di proprietà è avvenuto in gran fretta. Dunque, credo che per la società del presidente Nicola Guida l’anno zero sarà il prossimo. Mi sento di dire, interpretando il pensiero di tanti, che questa squadra è entrata nel cuore di tutti per aver superato momenti terribili, numerosi infortuni anche di pedine fondamentali pagati a caro prezzo. Dopo le sconfitte con Ascoli e Sudtirol anche i playout sembravano un’utopia. Questi ragazzi sono entrati nel cuore di tutti, andando oltre ogni ostacolo. Meritano la Serie B. E nel primo tempo di Bari – conclude Maggi – ho visto la migliore Ternana degli ultimi anni".