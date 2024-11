Ternana, 1.100 tifosi verso la trasferta. Cicerelli e Romeo tornano in gruppo

Qualche progresso per Cicerelli e Romeo. Intanto, i 1.100 tifosi rossoverdi si preparano alla trasferta in pullman, per la quale c’è stato un numero di richieste oltre le previsioni.

La squadra. Nell’allenamento svolto a porte chiuse al "Taddei", Cicerelli e Romeo sono tornati a svolgere una parte del lavoro in gruppo. E’ un buon segnale, considerando che dalla seduta di ripresa di martedì fino a quella di giovedì compreso i due calciatori hanno lavorato a parte. Ma, considerando la particolare patologia, la cautela è d’obbligo. Non sono in pratica del tutto fugati i dubbi in merito al loro migliore recupero, soprattutto nell’ottica di un impiego dal primo minuto. L’esterno d’attacco e il centrocampista sono reduci da un problema fisico simile, vedi forte contusione al fianco in seguito a contrasti di gioco. Romeo se lo era procurato nella gara di Sestri, sembrava averlo perfettamente superato, ma è tornato a risentirne durante il riscaldamento pre-Spal giungendo a dare forfait. Cicerelli è stato obbligato ad abbandonare il campo nel primo tempo della sfida con gli estensi. Si attendono dunque indicazioni fondamentali dalla rifinitura in programma questa mattina (Ignazio Abate sarà in conferenza a seguire, ore 13.15), senza escludere che possa essere decisiva la fase di riscaldamento pre gara. Ricordiamo che è indisponibile lo squalificato Cianci (per la sostituzione è ballottaggio Donnarumma-Ferrante), oltre ai lungodegenti Damiani e Krastev.

I tifosi. "La vittoria con la Spal – spiega Claudio Maggi, presidente del Centro Coordinamento Ternana Clubs – anche per il modo con cui è arrivata, dallo svantaggio alla goleada, ha evidentemente dato una grande ulteriore spinta alla voglia di essere al fianco della squadra al "Curi". Mai come quest’anno ho ricevuto tante telefonate di tifosi che chiedevano il biglietto. Sono state centinaia. Per la partenza ci ritroveremo tutti alle ore 10 al "Liberati", nel parcheggio situato sotto le Curve Nord e San Martino". "Credo che Terni viva il derby con Perugia tutto l’anno – spiega Anacleto Petigliani, presidente di Roccarossoverde – e l’apice è ovviamente rappresentato dalla sfida di calcio. Abbiamo completato i nostri 4 pullman in poche ore e avremmo potuto riempirne altrettanti. Se la curva ospiti del "Curi" avesse avuto una capienza di 4-5 mila, sarebbe stata al completo perchè il derby, oltre allo zoccolo duro dei tifosi che vanno allo stadio e in trasferta, attrae anche chi va poco al "Liberati"". I pullman sono 22: (in ordine di partenza) 5 Centro Coordinamento Ternana Clubs, 4 Roccarossoverde, 5 Curva Est, 8 Curva Nord.

LA CURVA NORD. Il gruppo organizza un appuntamento alla vigilia della grande sfida: "Domani (oggi, n.d.r.) ore 11:45 presso l’antistadio – riporta il comunicato – la Curva Nord chiama a raccolta Terni per caricare la squadra in vista del derby. Inutile dire il significato di questa partita e di questa rivalità. La squadra ha bisogno di noi, dei suoi ultras e di tutta la sua città. Forza ragazzi, carica Terni!"