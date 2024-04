Tabaccheria svaligiata nella notte. I ladri entrano nella vicina taverna e passano da una finestra “cieca“

Tornano i furti a danno delle attività commerciali. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, “colpo” clamoroso, per modalità ed entità nella tabaccheria che opera da anni lungo Corso Garibaldi, angolo Piazzetta Sant’Antonio. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 30mila euro. I ladri, attraverso un percorso che in pochi potevano conoscere, sono riusciti a penetrare all’interno dell’esercizio commerciale, che gestisce anche un punto bevande e una edicola, operando con assoluta tranquillità. La tabccheria è stata letteralmente “ripulita” con una metodicità che denota una meticolosa preparazione del colpo e la certezza di agire senza essere disturbati. Hanno preso il volo Gratta e vinci, sigarette di ogni marca, gli impianti di videosorveglianza, telecamere comprese, e di registrazione, forzate e aperte anche macchinette cambiavalute e tutto quanto poteva concorrere a rendere consistente l’impresa. Questo l’itinerario. Il o i ladri sono entrati da una taverna in Via Piccotti, una traversa parallela a corso Garibaldi, hanno forzato l’ingresso principale, salito una rampa di scale ed entrati in un secondo locale dove prende aria e luce una finestrina del bagno della tabaccheria. Un’apertura per le sue dimensioni utilizzabile da persone agili.

Ad accorgersi il proprietario, chiaramente sotto choc, che ha chiamato i carabinieri interventi tempestivamente ed iniziato le indagini. Un furto che ha provocato rabbia, con la speranza che i malviventi abbiano lasciato qualche traccia, pur nella meticolosità della preparazione, che aiuti ad arrivare alla loro identificazione. Grande l’amarezza del titolare che mai avrebbe ritenuto di potersi trovare dinanzi alla devastazione di ieri mattina.