Sviluppumbria e Fondazione Carit. Patto per la crescita del territorio

TERNI "Un incontro nel segno dell’arte e per stringere rapporti istituzionali di reciproco interesse per la comunità ternana". Così Sviluppumbria dopo la visita dell’amministratore unico, Michela Sciurpa, alla mostra “Amarsi. L’Amore nell’arte da Tiziano e Banksy”, la mostra promossa dalla Fondazione Carit e ospitata a Palazzo Montani Leoni. "E’ stata l’occasione per fare poi il punto con lo stesso presidente Luigi Carlini su alcune tematiche importanti per la città - continua Svluppumbria – . Fra queste, la cultura d’impresa e dell’innovazione con l’attivazione dell’Accademia pratica dell’Innovazione rivolta a startup e pmi, alla quale è possibile fare domanda fino al 22 gennaio. Una collaborazione proficua, quella fra Sviluppumbria e Fondazione Carit, che ha dato vita anche all’organizzazione di Umbria Libri, ai primi di dicembre. E sulla scia del grande successo ottenuto, a dimostrazione dell’importanza degli eventi culturali per la città, l’intesa proseguirà anche per “Umbria Libri Love”, prevista a febbraio.

"Esperienza emblematica la visita alla mostra – sottolinea Michela Sciurpa -, come lo è l’amore con le sue sfaccettature nella vita. Onorata di essere stata accompagnata proprio dal presidente Carlini. Un’occasione, quella di oggi, fondamentale per stringere la collaborazione fra le due istituzioni per lo sviluppo socioeconomico e culturale della città". "La Fondazione è interessata a instaurare rapporti di collaborazione – sottolinea Luigi Carlini - con le istituzioni e gli enti della regione per progetti di cooperazione in linea con i propri obiettivi statutari e comunque di sviluppo locale culturale, sociale e economico".