Summit tra Centro Ternana Club e la governatrice Donatella Tesei

Un nuovo ospedale, con un project financing che vede già 85 milioni destinati (risparmiati per la nuova struttura Narni-Amelia che sta invece per essere realizzata con fondi Inail). Due poli di alta specializzazione integrati, uno a Perugia e uno a Terni. E’ la linea della Regione, illustrata dalla presidente Donatella Tesei in un incontro a Palazzo Donini richiesto dal Centro Coordinamento Ternana Club. "La governatrice – spiega Fabio Biscetti del Cctc (nella foto con i presidente Maggi e l’avvocato Marco Ravasio) – ci ha anche garantito che i 95 posti di sanità privata convenzionata destinati a Terni sono acquisiti e che il relativo iter da parte del Comune potrà scattare non appena il Ministero approverà il Piano sanitario regionale". "Siamo molto soddisfatti – afferma il presidente Claudio Maggi– anche della disponibilità della Tesei nei confronti di noi semplici cittadini". Il Cctc ha raccolto 18mila firme per il progetto stadio-clinica.

Augusto Austeri