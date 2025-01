Stop abbandono di rifiuti: "Comune in prima linea"

GUALDO TADINO – Le fototrappole amiche della natura hanno funzionato e funzionano a pieno regime: tra le fine dell’anno e questi primi giorni del 2025 hanno rilevato diverse irregolarità per violazioni alle leggi e ai regolamenti in vigore, oltre che al buon senso comune. Le ha commesse chi ha abbandonato propri rifiuti nell’ambiente, pur essendo attivo un servizio pubblico di ritiro degli stessi e senza costi. L’individuazione dei responsabili è stata possibile grazie alle prove raccolte con le immagini e, in qualche caso, anche con i rilievi documentali all’interno degli stessi rifiuti, che hanno consentito di risalire con precisione agli autori degli atti illeciti. I responsabili sono stati identificati e sanzionati; come era già avvenuto nel corso del 2024, quando sono stati sanzionati 31 protagonisti degli illeciti abbandoni.

I nuovi dispositivi, posizionati in punti strategici, dove si verificano frequentemente abbandoni di rifiuti, con l’obiettivo di prevenire e reprimere comportamenti dannosi per l’ambiente, registrano immagini e video in tempo reale. Il sindaco Massimiliano Presciutti col suo vice preposto ai problemi dell’ambiente, Paola Gramaccia (nella foto) ringraziano Esa e Polizia municipale per l’impegno profuso: definiscono l’iniziativa come "un passo significativo nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, comportamento inaccettabile, dannoso per l’ambiente. È essenziale che la comunità comprenda l’importanza di rispettare le normative ambientali e di prendersi cura del territorio".

Alberto Cecconi