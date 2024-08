"Spostate il totem da quel punto del portico. Toglie la magia dell’eco"

"Chi ha deciso di installare questo Totem segnaletico in questa posizione dimostra di non conoscere una delle caratteristiche più “curiose” della città, riportata anche in molte guide turistiche e sperimentata da tante persone. Infatti per una curiosa eco che si forma permette di parlarsi e ascoltarsi avvicinandosi ai due angoli sulle colonne opposte del porticato uno dei quali, ora, è occupato da quel pannello. Va tolto o semplicemente spostato almeno di mezzo metro". Lo fa notare la pagina Facebook Perugia, Umbria, Mondo.