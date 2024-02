“Sport e Legalità“. Incontri con gli alunni. Dieci istituti coinvolti

1Per il secondo anno consecutivo Libera Umbria con il suo presidio scuola “Giuseppe Rechichi” in collaborazione con la rete di magistrati “Sport e legalità” ha organizzato una serie di incontri con tanti istituti dell’intera regione. Con il progetto scuola “Professione cittadino: imparare la democrazia” propone alla rete di insegnanti presenti in molte scuole ed istituti della regione, gli incontri con la rete dei magistrati e molte sono le adesioni. Quest’anno gli istituti coinvolti sono almeno 10: itis Franchetti-Salviani Città di Castello, liceo scientifico Galileo Galilei-Perugia, istituto di istruzione superiore Cavour, Marconi, Pascal-Perugia, Itet Capitini-Perugia, itts “Volta” Perugia, liceo artistico di Betto-Perugia, liceo Sesto Properzio-Assisi, iit Leonardo da Vinci-Umbertide, istituto omnicomprensivo Rosselli Rasetti-Castiglione del Lago. “Sport e Legalità” è una rete di Magistrati italiani che condividono la volontà di promuovere ed educare alla legalità e ai valori costituzionali.

La collaborazione ha preso il via da un incontro avvenuto a Pietralunga sul primo bene confiscato alla mafia in Umbria, tra i giovani arrivati da tutt’Italia per svolgere i campi di volontariato estivo “EstateLiberi” ed il procuratore generale della Repubblica Sergio Sottani. La curiosità e la partecipazione con cui i ragazzi hanno vissuto quella giornata, ci ha indotto ad immaginare questi incontri durante tutto l’anno.