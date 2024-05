Spacciavano in Corso Garibaldi. Arrestati in tre dai carabinieri

L’incontro in corso Garibaldi. Pochi attimi per scambiarsi un involucro prima di proseguire ognuno per la propria strada. Ma sul loro cammino, due cittadini albanesi hanno trovato i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Perugia che stavano svolgendo dei controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Vedendo uno dei due uomini estrarre qualcosa da una tasca per consegnarlo rapidamente all’altro che altrettanto rapidamente metteva il tutto il tasca per ripartire in auto, sospettando che si potesse trattare di droga, sono intervenuti. Hanno fermato e perquisito entrambi, rinvenendo nella disponibilità dell’uomo alla guida dell’auto 33 involucri termosaldati contenenti complessivamente 29 grammi di cocaina, la somma contante di 825 euro in banconote di vario taglio, ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita, e un telefono cellulare.

I controlli sono stati estesi anche all’abitazione dei due individui; all’interno di quella del presunto spacciatore è stato identificato un terzo connazionale, insieme a ulteriori 11 involucri per altri 25 grammi circa di stupefacente, un bilancino di precisione, un altro telefono cellulare e 120 euro. Condotti in caserma i tre, due 24enni incensurati e un 38 con precedenti, sono stati arrestati e portati nel carcere di Capanne. Al termine dell’udienza di convalida, il gip ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in Umbria ravvisando, in particolare per i primi due cittadini fermati, importanti elementi a conferma delle accuse relative a un’attività di spaccio che, per le modalità con le quali i due si sono mosse, sarebbe apparsa piuttosto consolidata.

elleffe