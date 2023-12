Sit-in di protesta del City Forum in piazza

SPOLETO Il City Forum e le associazioni a difesa dell’ospedale San Matteo degli Infermi organizzano un sit in di protesta per domani alle 9.30 sulla piazza del Comune. L’ennesima manifestazione di protesta (nella foto una precedebnte iniziativa) arriva proprio nel giorno della convocazione del Consiglio comunale, perché le associazioni attendono che l’assemblea voti un documento condiviso a tutela dell’ospedale. Non piace il progetto del terzo polo ospedaliero proposto dalla Regione con i servizi di emergenza urgenza a Foligno e con quelli programmati a Spoleto. City Forum ed associazioni puntano il dito contro l’amministrazione Sisti che in due anni non è riuscito a prendere una posizione chiara sul tema sanità, ma anche contro la Giunta regionale che ha attivato il progetto del terzo polo ospedaliero regionale Foligno-Spoleto-Valnerina. Progetto che ha l’ok del Ministero-