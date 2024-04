Sir Perugia da favola. Sirci: "Anno perfetto con quattro titoli. Tifosi meravigliosi"

L’entusiasmo non si ferma. Canti e brindisi, cori e sorrisi. Con lo scudetto cucito sul petto, i Block Devils hanno festeggiato tutta la notte la conquista del tricolore. Il presidente Gino Sirci ha chiuso una stagione fantastica dove ha vinto tutto. La Sir Susa Vim Perugia ha calato il poker di trofei: Supercoppa, Coppa Italia, Mondiale per Club e scudetto. "Una stagione perfetta con quattro titoli, qualsiasi presidente e qualsiasi società non possono che essere orgogliosi e felici - ha detto Sirci - Abbiamo fatto la storia. Un pensiero va al nostro allenatore che con il suo modo di fare riesce a fare bene e a mettere d’accordo tutti, staff, presidente e giocatori. Un pensiero particolare ai nostri sponsor, io per primo, che finanziano questi grandi campioni che ci portano a queste grandi vittorie. E poi ringrazio il nostro pubblico perché, lo avete visto tutti, è meraviglioso. Andiamo avanti con questo entusiasmo, con belle speranze anche nella prossima stagione". "A livello di risultati di più i ragazzi non potevano fare - dice coach Lorenzetti - Sono stati i più bravi nelle parti finali delle manifestazioni, poi siamo stati anche fortunati e questo bisogna ricordarselo per la prossima stagione che sarà impegnativa. Il prossimo anno finalmente giocherò sul taraflex tricolore, è un onore farlo a Perugia, sarà un qualcosa che proveremo a difendere". Complimenti alla Sir dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei: "Ancora una volta, semplicemente orgoglio umbro!", ha scritto in un post su Facebook. "La Sir torna a regalarci emozione e entusiasmo - ha invece sottolineato l’assessore allo Sport Paola Agabiti - Con la squadra umbra campione d’Italia vola in alto anche la nostra regione. Complimenti al presidente Sirci, al coach Lorenzetti, agli atleti e allo staff per aver reso ancora possibile un sogno".

Daniele Cervino