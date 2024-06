"Siamo un gruppo coeso con grandi competenze. Loro? Hanno speso male"

Erigo Pecci, perché la gente dovrebbe votarla?

"Perché la coalizione civico-progressista rappresenta un gruppo coeso, forte e con un grande bagaglio di competenze. Abbiamo una prospettiva di città che è anche una visione e le stiamo portando avanti con coerenza".

L’amministrazione ha speso molto per piazze e strade, con quali risultati?

"Ha ricevuto dei finanziamenti, PNRR non solo, ma li ha spesi male. Basti pensare a quelli spesi per via Roma e nessuno ne sentiva la necessità".

Le alluvioni come sono state affrontate dal Comune?

"Ha fatto tutto e il contrario di tutto. Avevano stanziato 180 mila euro per il ristoro per i residenti, ne hanno spesi la metà per l’emergenza, metà per pagare gli stipendi ai dipendenti comunali. Dopo un anno, dalla regione hanno avuto i finanziamenti per rimettere a posto le sponde, sotto campagna elettorale".

E il Palasport e il parco acquatico?

"Bastia ha necessità assoluta di impianti sportivi: ora sono tutti fermi. Occorre partire con la progettazione del nuovo palazzetto dello sport: si stanno spendendo 2 milioni e 200 mila euro per il Palasport di viale Giontella, ma con 7-800 mila euro in più se ne costruiva uno nuovo. Penso anche al Centro Fiere: il progetto prevede solo un cambiamento estetico".

E le scuole?

"Quelle di Bastiola e Cipresso sono chiuse. Avevamo la palestra delle scuole medie ferma per il sisma. Dovevano metterci 80 mila euro per finire di finanziare il progetto, ma non ce li hanno messi. Così hanno aspettato anni che gliele desse la regione come finanziamenti al terremoto, costringendo ad oggi a fare le scuole medie di Bastia, l’unico plesso scuole medie di Bastia, ad essere senza palestra".

Che fine faranno le abitazioni del social housing?

"L’edilizia convenzionata prevede un bando di assegnazione che, dopo anni, l’amministrazione comunale non ha fatto. Ci sono famiglie che hanno bisogno di capire se possono lì trovare una sistemazione".

Se eletto, cosa farebbe nei primi centro giorni?

"Nei primi 12 mesi vorrei chiudere il Prg con piano della mobilità veicolare e ciclopedonale; progetto ex Pelliccioli; riduzione della tassazione comunale; sblocco contenzioso palestra XXV Aprile, riorganizzazione plessi scolastici, manutenzione strade, ‘Ciclopolitana’, azioni per il turismo, progetto distretti commerciali e comunità energetiche, interventi su Costano e Ospedalicchio, eventi, realizzazione di un centro Scout".