"Si può fare impresa anche attraverso equità e giustizia sociale"

CASTIGLIONE DEL LAGO - "In questi anni abbiamo festeggiato tanti traguardi delle nostre cooperative – afferma Danilo Valenti, presidente di Legacoop Umbria – molte delle nostre imprese sono protagoniste dell’economia regionale da più di mezzo secolo. Siamo orgogliosi di Aurora e del nostro modello di economia, perché siamo convinti che si possa fare impresa anche attraverso equità e giustizia sociale mirando al benessere collettivo, sperimentando nuovi modelli di business e soluzioni innovative per rispondere alle esigenze del mercato con un’attenzione all’autenticità e ai prodotti del territorio. La nostra cooperativa questo ha fatto negli anni. La cooperazione deve continuare ad avere un ruolo fondamentale nello sviluppo dei territori soprattutto quelli a vocazione turistica come il Trasimeno, che essendo anche un luogo di confine deve dialogare sempre più in una visione interregionale con gli attori pubblici e privati territoriali per definire visioni future ed azioni congiunte da realizzare anche con le regioni limitrofe".