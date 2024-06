Sessantotto ventilatori donati al penitenziario

TERNI Dalla Cei (Conferenza episcopale italiana) donati 68 ventilatori al penitenziario di vocabolo Sabbione. Li ha consegnati il vescovo Francesco Soddu nell’ambito il progetto “Semi di tarassaco volano nell’aria”, che ha coinvolto anche la casa circondariale di Terni. Il presule ha anche amministrato il sacramento della Confermazione a dieci detenuti, i cui padrini e madrine sono stati i catechisti, animatori e volontari che operano da diverso tempo all’interno del carcere, guidati dal cappellano padre Massimo Lelli, che li hanno seguiti nel percorso formativo dell’iniziazione cristiana.

"Con il progetto “Semi di tarassaco volano nell’aria”, coordinato dal Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica e dall’Ispettorato Generale dei cappellani delle carceri – spiega la Diocesi ternana – la Chiesa unitamente ai cappellani e gli operatori pastorali che svolgono la loro delicata missione all’interno delle carceri, vuole dire “grazie” a chi lavora nel sistema penitenziario e la sua prossimità a tutte le persone che stanno scontando la pena all’interno degli Istituti".

"Un semplice gesto di attenzione e premura - ha detto il vescovo Soddu - che vuol ribadire la vicinanza della comunità ecclesiale alla vostra vita, che è importante come ogni vita umana, che non finisce qui e ora, ma deve generare la speranza che un giorno, dopo il percorso riabilitativo, quelle porte possano riaprirsi. Come i fiori del tarassaco, i comuni soffioni, volano dappertutto, così il nostro affetto arriva in carcere, con un semplice e lieve soffio d’aria fresca che può aiutare a vivere meglio il periodo di detenzione".