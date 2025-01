Servizio civile universale. Cooperativa cerca 11 giovani

FOLIGNO La cooperativa La Locomotiva cerca 11 giovani volontari per il servizio civile. Sono aperte le iscrizioni al nuovo bando di servizio civile universale e il termine per la presentazione delle domande scadrà il 18 febbraio alle 14. I progetti a disposizione sono tre nei settori della disabilità, degli asili nido e dei minori e giovani. Il primo progetto si chiama “Posso scegliere“ e prevede due volontari nella sede Foligno. Il secondo progetto invece intitolato “Il tempo dei bambini“ occuperà cinque volontari, in tre differenti sedi: due a Foligno, due a Montefalco ed uno a Nocera Umbra. Sono quattro invece gli operatori di servizio civile richiesti per il progetto Giovani per i giovani, tutti impiegati nell’unica sede di Foligno. Possono fare domanda ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed i 28 anni e non sono richieste particolari competenze specifiche. La durata dei tre progetti è di dodici mesi per un impiego settimanale di 25 ore con orario flessibile. È previsto un rimborso mensile di 507,30 euro con permessi ordinari e straordinari. La cooperativa Locomotiva (Legacoop Umbria) spiega che si tratta di un’occasione di crescita personale e professionale e che al termine dei 12 mesi di attività è prevista un’attestazione finale delle competenze.