Senior Enel L’azienda premia i dipendenti: "Si sono distinti per la professionalità"

Il pensionamento non segna la fine di un rapporto di lavoro, ma in Enel prosegue grazie ad Anse Enel Umbria, l’associazione nazionale Seniores Enel che nei giorni scorsi ha celebrato a Palazzo Donini, la XXIII Giornata del Senior Enel Umbria, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e di numerose personalità civili e religiose.

Una giornata che ha confermato il senso di appartenenza al lavoro e all’azienda elettrica, anche dopo il pensionamento, e che ha certificato ancora una volta l’esistenza di una comunità solida e solidale capace di rimanere attiva, inclusiva, con un forte valore aggregativo, oltre che di solidarietà. Itervenuto, tra gli altri, il presidente Anse Toscana-Umbria, Enzo Severini che ha detto: "Siamo onorati di celebrare questa giornata insieme alla presidente che ha colto, nella nostra associazione, i veri valori che da decenni portiamo avanti". Severini ha ricordato lo spirito dell’incontro che è quello "dell’impegno costante nel trasmettere l’arte del vivere e la cultura della solidarietà. Senior Enel è una grande famiglia in cui forti sono i valori e gli scopi sociali della nostra Associazione che, oggi, conferisce un significativo riconoscimento agli ex lavoratori". Questo l’elenco dei premiati: Mancinelli Anna Maria, Giocondi Loredana, Arcangeli Massimo, Paoletti Roberto, Cecoli Dario, De Vincenzi Luigi, Giacomini Piero, Giri Sergio, Proietti Pietro, Rossetti Mario, Santucci Antonio e Testasecca Giuliano. Dipendenti ed ex che si sono distinti per la professionalità e la dedizione costante, sia sul posto di lavoro che nella vita associativa e sociale una volta terminata l’esperienza aziendale.