Scritte vandaliche sui vetri della terrazza dell’ex cinema Lilli

Degrado chiama degrado. I writers hanno pensato bene di sporcare la vetrata circolare che copre la terrazza (abbandonata) dell’ex cinema Lilli. Lo stabile, come noto, è chiuso da anni, ed è in attesa della riqualificazione. Da tempo si parla di ridare vita e contenuti allo stabile di via Fiume dove una volta c’era uno dei cinema più prestigiosi della città. Tanti gli appelli e le ipotesi per trovare una soluzione al Lilli, ma fino a qui niente di fatto. Eppure quei volumi saputi reinventare sarebbero una miniera per la città.