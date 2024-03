Scoccia, domenica di ’pausa attiva’: "Amo Perugia come la mia famiglia"

Una domenica di relax. Mentre la sua rivale Vittoria Ferdinandi viveva quasi una giornata da rockstar sul palco del ’Capitini’ , Margherita Scoccia ha scelto di staccare la spina per qualche ora. La candidata a sindaco del centrodestra ha passato la domenica in famiglia, insieme al marito e ai due figli, postando anche una foto. Ma oltre all’immagine di serenità e gioco, nel suo post fa passare anche un messaggio chiaro: "Amo la mia famiglia e dunque anche Perugia", come una sorta di famiglia più grande.

"Da quando faccio politica – scrive dunque Scoccia sul suo profilo Fb – il tempo è una risorsa sempre più preziosa. Dedicare tutta me stessa all’impegno per Perugia da una parte mi porta a passare meno tempo in casa vicino alle persone che amo, dall’altra mi dona la grande consapevolezza di apprezzare sopra ogni altra cosa ogni istante speso vicino alla mia famiglia. Forse anche per questo il mio senso di comunità è così radicato, perché la prima comunità ce l’ho in casa ed è quella che ogni giorno mi dà la forza e lo stimolo per affrontare le grandi e piccole sfide del quotidiano".

Frasi che non sono passate inosservate e che hanno suscitato anche numerosi commenti positivi sul web. Nei giorni scorsi, Scoccia ha partecipato a San Sisto all’incontro per ’Agenda Urbana’, lo strumento che dovrebbe ridisegnare i quartieri di Perugia. E proprio in quell’assemblea cittadina, la candidata a sindaco del centrodestra ha spiegato la San Sisto che intende creare, in un modello però estendibile all’intero territorio comunale: "Penso – ha detto – a un quartiere con una migliore qualità dell’aria, un potenziamento delle aree verdi, una nuova piazza progettata con criteri green, con luoghi della cultura e della vita sociale riqualificati, accessibile a tutti almeno nei collegamenti delle nuove fermate del Metrobus, con luoghi per lo sport riqualificati e nuovi servizi alla popolazione".

R. Bor.