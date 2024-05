Schianto tra auto, cinque i feriti. Due fratelli minorenni in ospedale

Spaventoso incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri lungo la Flaminia ternana. Il bilancio è di cinque feriti tra cui due minorenni, due fratelli di 15 e 11 anni, oltre alla mamma. Fortunatamente nessuno dei coinvolti risulterebbe in condizioni gravi ma il violento scontro tra due auto, con i ribaltamento di una e l’interessamento di una terza vettura, ha preoccupato non poco sia per le possibili conseguenze sugli occupanti dei veicoli, sia per i disagi al traffico con quel tratto della Flaminia che è rimasto chiuso un paio d’ ore al traffico. Ferite anche due donne, la conducente dell’altra vettura coinvolta e quella dell’auto ferma sul margine della carreggiata. Il quindicenne è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia; la mamma e il fratello di 11 anni, anche quest’ultimo in codice rosso, sono stati invece accompagnati al nosocomio di Terni dalle ambulanze del 118. In particolare il giovane ricoverato avrebbe riportato serie ferite ad un arto rimasto incastrato nelle lamiere contorte dell’abitacolo. Lo scontro tra le due auto è avvenuto nel tratto tra il bivio di Berardozzo e quello di strada di Marrano. Un’auto avrebbe sbandato, colpendo una vettura in sosta sul margine della strada appunto e carambolando sull’opposta corsia dove, ribaltandosi, si è scontrata con la macchina che sopraggiungeva. Un urto violento che ha fatto temere il peggio e scattare immediatamente i soccorsi. L’esatta dinamica dello schianto resta al vaglio dei carabinieri e della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale sanitario. La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere rilievi e soccorsi; la circolazione è regolarmente ripresa nel giro di un paio d’ore.