Salvò il papà, l’"Alfiere" Sebastiano premiato dalla Provincia

PACIANO – La Provincia di Perugia, rappresentata dal direttore generale Adriano Bei, consegna, in diretta Rai, una targa al piccolo alfiere della Repubblica Sebastiano Guazzeroni: "Protagonista coraggioso, orgoglio della comunità". È cominciata così la lunga giornata del piccolo Sebastiano, che dopo essere stato ospite del programma di Rai 2 "I Fatti Vostri", è arrivato in Consiglio Provinciale dove, oltre alla targa, gli è stata consegnata una pergamena e il fumetto realizzato sulla La battaglia del Trasimeno. La presidente della Provincia e i consiglieri provinciali hanno pensato a un riconoscimento simbolico per Sebastiano perché è un piccolo grande eroe, un futuro cittadino esemplare autore di un grandissimo gesto, aver soccorso il padre colto da malore in un bosco. Il piccolo Alfiere ha ringraziato i presenti per l’accoglienza e alla domanda: Cosa ti ha detto il Presidente Mattarella? Ha risposto: "Mi ha chiesto di ringraziare nonna Rita che di suo pugno ha scritto la lettera di segnalazione del mio gesto alla Presidenza della Repubblica".