’Rometti’, 100 anni di storia in un libro

UMBERTIDE - Ceramiche Rometti:100 anni di storia racchiusi in un libro. Un volume che la manifattura umbertidese ha messo in campo come progetto che e che vedrà la stampa nel 2027, ma di cui, intanto, si cerca materiale iconografico che lo arricchisca. Da qui l’appello della storica azienda che sta raccogliendo materiale documentario che possa aiutare a raccontare un secolo di eccellenza produttiva ed artistica: tutti a possono partecipare inviando le immagini dei propri pezzi. Il libro, che rientra tra le iniziative in programma per il centenario, illustrerà il lungo percorso della Rometti, colmando alcune lacune storiografiche e ponendo l’accento sul rapporto dialettico tra il passato e le iniziative recenti, con uno sguardo significativo sui progetti da realizzare in futuro. La sezione storica del volume verrà illustrata con nuove e splendide immagini che offriranno una suggestiva lettura degli esemplari più iconici conservati dai collezionisti e dai musei italiani ed esteri. "Chiediamo – dice l’azienda - la collaborazione di quanti vogliano contribuire a questa raccolta di esemplari storici, i quali verranno fotografati e inseriti nel testo dopo un’accurata selezione. I collezionisti che metteranno a disposizione le immagini dei loro pezzi saranno menzionati nella pubblicazione e riceveranno in omaggio una nostra opera appositamente realizzata". Si possono inviare le immagini dei pezzi da valutare a [email protected] o su whatsapp al numero +39 351 496 9449.

Pa.Ip.