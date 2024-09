Riflettori su Velimna. E domenica si vola . I siti etruschi dall’alto

Sono stati in tanti a partecipare all’inaugurazione di “Velimna, gli etruschi del fiume” all’Ipogeo dei

Volumni a Ponte San Giovanni. Anche l’opportunità offerta di prendere parte a visite guidate è stata

colta dal pubblico. Studiosi del mondo etrusco, appassionati e rappresentanti di Comune, Provincia e Regione hanno tenuto a battesimo una ventiduesima edizione che si preannuncia più ricca che mai, inclusa la novità dell’elicottero che, domenica alle 10, dal parco Pascoletti si leverà in volo per far ammirare dall’alto i siti etruschi.