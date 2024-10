Sballo fuori la discoteca, 4 arresti. Dodici ore no-stop di musica. Ma al rave spacciavano di tutto

Città di Castello (Perugia), 10 ottobre 2024 – Un market variegato di droghe, soprattutto sintetiche, da proporre alle centinaia di persone che hanno partecipato tra sabato e domenica a una no stop in discoteca a Città di Castello: 12 ore di musica ininterrotta con alcuni dei dj più famosi della scena techno-rave e avventori giunti da ogni parte d’Italia, anche con alcuni pullman (si parla di circa 3 mila persone che hanno girato attorno a questa ‘maratona musicale’).

Il tam tam girava da giorni nei social e segue una prima edizione che si era svolta nella passata stagione. Nemmeno ai carabinieri è sfuggita la portata dell’evento e, schierati fuori dal locale, hanno arrestato quattro persone e sequestrato un complessivo di 350 dosi di droga: oltre 200 di ketamina, poi cocaina e una cinquantina di dosi di Mdma, ma anche crack ed ecstasy.

E’ il risultato dell’operazione condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia tifernate -guidata dal capitano Massimiliano Croce- che hanno tratto in arresto in flagranza di reato quattro giovani, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il controllo è scattato nella notte tra sabato e domenica, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione al fenomeno dello spaccio di droga a ridosso di locali notturni o nei luoghi di aggregazione, frequentati perlopiù dai giovani.

Davanti al locale, dove dalla mezzanotte sono arrivati ininterrottamente centinaia di persone da ogni parte d’Italia per partecipare all’evento musicale di “12 ore no stop”, i militari hanno controllato i quattro ragazzi e sequestrato quello che viene ritenuto un “ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, già suddiviso in numerose dosi pronte per essere cedute a terzi”.

I primi tre ragazzi, poco più che ventenni, sono di origine romena e moldava e provengono dalle province di Roma e Terni: sono stati fermati insieme attorno alla mezzanotte davanti al locale e sottoposti a perquisizione. Nascosti tra gli indumenti i carabinieri hanno trovato 65 grammi circa di “ketamina” suddivisi in 214 dosi; 9 grammi di cocaina per un totale di 30 dosi; 12 grammi di mdma per 51 confezioni pronte per la vendita.

Il quarto arrestato, un ventunenne giunto dalla provincia di Salerno con precedenti di polizia alle spalle, è stato sempre controllato davanti alla discoteca, ma alle prime luci dell’alba. Il giovane aveva con sé 32 dosi di cocaina, 27 di crack insieme a 18 pasticche di ecstasy e alla somma di 520 euro in banconote di piccolo taglio. Sia la sostanza stupefacente che i soldi (in quanto ritenuti proventi dell’attività illecita) sono stati posti sotto sequestro. I quattro ragazzi, al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, sono stati associati alla casa circondariale di Capanne.

