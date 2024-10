Quindicenne accoltellato nella notte. L’aggressione forse per gelosia

Proseguono le indagini per fare chiarezza sull’aggressione, culminata con il suo accoltellamento, subita da un 15enne nella zona di Pian di Massiano. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, dopo essere stato al luna park, si sarebbe diretto verso la fermata dell’autobus insieme a un’amica. Sarebbe stato, quindi, raggiunto e accerchiato da altri due ragazzi, presumibilmente coetanei, che senza particolare indugio lo avrebbero aggredito a calci e pugni per poi ferirlo all’addome con una coltellata, sferrata, sempre in base a quanto ricostruito, da uno dei due aggressori.

Dopo il pestaggio, i due si sarebbero allontanati non prima di essersi impossessati anche del marsupio della vittima, facendo perdere le loro tracce, almeno al momento. Il giovane ferito sarebbe stato soccorso da alcuni passanti che hanno fatto scattare l’allarme, permettendo l’intervento dei soccorsi. Le ferite riportate dal ragazzino non sarebbero tali da mettere a rischio la sua vita, ma è stato necessario il ricovero in ospedale, nel reparto di Pediatria.

Secondo una delle ipotesi investigative, il 15enne sarebbe stato forse aggredito per gelosia. Ipotesi che le indagini stanno chiarendo. Un episodio particolarmente efferato che ha destato preoccupazione e allarme. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i due aggressori del quindicenne. Sono state raccolte testimonianze e si analizzano i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.