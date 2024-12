Quando il tango argentino fa spettacolo

Il tango argentino in forma di concerto. E’ la proposta della ensemble Malajunta che si esibirà cpn lo spettacolo “IntanGoTeatro”. In scena Giordano Brozzi, bandoneòn, Michele Tremamunno, violino, Alessandro Panchini, pianoforte, Federico Passaro, contrabbasso. Musiche di Augustìn Bardi, Atilio Stampone, Juan D’Arienzo, e dell’immortale Astor Piazzolla. Ingresso su prenotazione alla tabaccheria Sacco - piazza Umberto 1° Panicale - tel. 075 8378130. Appuntamento oggi alle 17 al teatro Caporali di Panicale.

Rimanendo nel comprensorio lacustre oggi in piazza Plebiscito a Città della Pieve, dalle 15,30 il Mini Ranch dell’associazione equestre Wild Horse diventerà il cuore pulsante del divertimento natalizio per grandi e piccini con il battesimo della sella su pony e la Minifattoria: un’esperienza che incanterà i visitatori con un’atmosfera magica e ricordi indimenticabili. In mattinata nelle cripte della Cattedrale dei SS. Gervasio e Protasio l’inaugurazione della mostra “Il Natale nell’arte pievese“.