“Pulizie di primavera“ nelle vie del centro storico. I rioni si mobilitano

Ottava edizione di “Pulizie di primavera“ che torna domani dalle 9 alle 12.30 per rendere le vie del centro storico più pulite, ordinate e belle. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare muniti di guanti, raschietto e buona volontà. Ecco i luoghi di ritrovo per la distribuzione di compiti e materiali: piazza Mariotti e sagrato della Chiesa di Santo Spirito, Corso Cavour all’angolo Piazza Giordano Bruno, Corso Bersaglieri 49, Corso Garibaldi 173, Piazzetta Santo Stefano in via dei Priori dove verrà anche sarà allestito un punto informazioni Gesenu.