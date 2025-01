Proietti in visita all’ospedale. La Lega: "Mantenga le promesse"

CITTÀ DI CASTELLO - La presidente della Regione Stefania Proietti oggi alle 14 in ospedale a Città di Castello per inaugurare l’acceleratore lineare per la radioterapia. "Il macchinario fu acquistato dalla giunta Tesei con fondi del Pnrr per circa 2,5 milioni di euro, più le spese, per ulteriori 250mila euro, sostenute dalla Asl. Si tratta di un macchinario innovativo che non solo ha superato con successo le fasi di collaudo, ma che è già in funzione da dicembre": dopo la ex governatrice Tesei anche il capogruppo della Lega Valerio Mancini rivendica l’azione in tal senso della precedente giunta. "Questo è uno dei tanti traguardi raggiunti dalla determinazione del governo Tesei che ha fatto investimenti nell’ospedale tifernate per 3,5 milioni di euro, che hanno consentito importanti migliorie", aggiunge Mancini che si rivolge anche alla presidente Proietti: "Invece di venire a tagliare nastri di traguardi raggiunti da chi l’ha preceduta, inizi a lavorare con concretezza, partendo magari dalle liste d’attesa che ha promesso di azzerare entro marzo".